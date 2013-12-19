Chevrolet снизила цены на TrailBlazer

Chevrolet_TrailBlaizer_no_copyright
Новый Chevrolet TrailВlazer начали собирать на заводе «Джи Эм Авто» в Санкт-Петербурге методом крупноузловой сборки в апреле текущего года. Автомобиль предлагается в двух комплектациях (средний уровень LT и топовая версия LTZ), первоначально — по цене от 1 444 000 рублей.
Теперь рамный полноприводный вседорожник от Chevrolet, который оснащается 2,8-литровым дизельным и 3,6-литровым бензиновым двигателями максимальной мощностью 180 л.с. при 3800 об/мин (дизельный) и 239 л.c. при 6500 об/мин (бензиновый), можно приобрести за 1 289 000 руб. (2.8L D MT, комплектация LT), за 1 355 000 руб. (2.8L D AT, комплектация LT), 1 495 000 руб. (2.8L D AT, комплектация LTZ) или за 1 622 000 руб. (топовая LTZ с мотором 3.6 л и АКП).
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