Китайская госкорпорация China National Chemical Corporation получит контроль над итальянским производителем шин Pirelli. Среди нынешних основных держателей ценных бумаг итальянской фирмы присутствует российская «Роснефть».

Китайцы покупают Pirelli

Китайская госкомпания China National Chemical Corporation (Chem China) достигла соглашения с компанией Camfin, которая владеет 26,2 % капитала Pirelli. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на американское издание Wall Street Journal, на первом этапе Chem China приобретет компанию Camfin, главными акционерами которой являются президент Pirelli Марко Трончетти Провера — 50% и российская «Роснефть», купившая 50% в Camfin в прошлом году за 552,7 млн евро. После завершения первого этапа, в середине будущего года, Pirelli уйдет с фондовой биржи в Милане, а еще через 4 года может пройти IPO.

По данным Wall Street Journal, китайская Chem China будет владеть 50,1% пакетом акций холдинговой компании, при этом нынешние акционеры Camfin получат возможность приобрести акции в ходе их выкупа с рынка. «Роснефть» также реинвестирует часть полученных от продажи своей доли средств.

Pirelli по-прежнему будет возглавлять Провера, но он уступит место председателя совета директоров представителю Chem China. Штаб-квартира Pirelli сохранится в Милане.

Покупка контрольного пакета Pirelli будет крупнейшим приобретением китайских инвесторов за рубежом с 2012 года. Ожидаемая сделка позволит расширить присутствие Pirelli на китайском рынке.