Новый Mercedes-Benz E-класса впечатлит моторами

Mercedes-Benz E-класса пятого поколения получит 400-сильный рядный шестицилиндровый дизель 2.9 с двумя турбокомпрессорами и парой электрических нагнетателей. У базовой версии ожидается турбодизель 1.6 мощностью всего 124 л.с. В продаже бизнес-седан (а позднее универсал, купе, кабриолет и AMG-версии) появится в 2016 году.

mercedese-class_3

Основной коробкой передач станет уже представленный 9-ступенчатый «автомат»

Будущий Mercedes-Benz E-класса, то есть пятого поколения, мы уже успели разобрать по косточкам. Учитывая, что «ешка» примерит стилистику S-класса и технически окажется «масштабной копией» C-класса, сообразить, каким станет очередной бизнес-седан (а также универсал, купе, кабриолет и т.д.), не так уж сложно. Впрочем, как всегда прекрасно осведомленные журналисты британского Car Magazine сообщают, что E-класс еще удивит, и не раз. В основном — силовыми установками.

mercedese-class_6

О возвращении компании Daimler к рядным шестицилиндровым моторам слышим мы не впервые. О причинах такого шага сказано уже достаточно, так что теперь — фокус на деталях. В Car Magazine утверждают, что сперва появится битурбодизель 2.9 мощностью 316 л.с. Форсировка приличная, но не рекордная. Однако ожидается и вариант производительностью около 400 сил — спасибо четырем нагнетателям, два из которых будут с электроприводом!

mercedese-class_1

Другая крайность — новейший дизель 1.6 отдачей всего 124 силы (средние выбросы CO 2 — 99 г/км). Видимо, мерседесовцы решились на добавление такого двигателя из-за того, что «ешка» сбросит 70–150 кг массы. Ну и, естественно, будут гибридные модификации, причем типа plug-in, с большим запасом электрохода. Это 2,0-литровый агрегат с 84-сильным электромотором, битурбо-V6 3.0 со 112-сильным электродвигателем для Северной Америки и некая дизель-электрическая установка для Европы.

mercedese-class_2

Новый Mercedes-Benz E-класса, напомним, будет базироваться на модульной заднеприводной платформе MRA. Она обещает сдвинутую к носовой части ось управляемых колес, переднюю двухрычажку взамен банальных стоек McPherson, пневмобаллоны «по кругу», а также опциональный полный привод для рынков с левосторонним движением (скорее всего, как и сейчас, с тремя свободными дифференциалами).

Новый Mercedes-Benz E-класса станет еще безопаснее, несмотря на то, что весь комплекс современных мерседесовских систем на базе радаров, ультразвуковых сенсоров и стереокамеры доступен и модели с индексом W212. Очередная «ешка» также получит продвинутые светодиодные фары, шоссейный автопилот (с активным подруливанием без задействования тормозных механизмов), мультимедийную систему Comand с сенсорной «мышью» и, возможно, даже цифровую приборную панель. В Car Magazine, между прочим, говорят и о системе распознавания жестов, над чем работают и в Volkswagen.

Сперва на рынок выйдет седан, а затем в новое семейство Mercedes-Benz E-класса войдут универсал, AMG-версии, купе и кабриолет.