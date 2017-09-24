SEAT планирует выпустить семиместный кроссовер

О грандиозных планах испанской «дочки» Volkswagen вокруг расширения линейки кроссоверов мы наслышаны. А вот очередные подробности: SEAT задумал выпустить паркетник с семью посадочными местами. Очевидно, автомобиль породнится с перспективным фольксвагеновским SUV по мотивам концепткара CrossBlue.

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На Женевском автосалоне-2016 компания SEAT явит миру долгожданный серийный кроссовер по мотивам шоу-кара 20V20 и с модульной платформой MQB, которая нынче есть и у нового Volkswagen Tiguan. После него, ориентировочно в 2017-м, запустят субкомпактный кроссовер в пику автомобилям типа Nissan Juke. Третьим и явно не лишним, вероятно, станет SUV с трехрядным салоном и семью местами. Полагаем, в его основу ляжет перелицованный фольксвагеновский концептуальный паркетник CrossBlue 2013 года.

Очевидно, это будет довольно крупный автомобиль, несущий в себе все ту же «тележку» MQB. По данным издания Autocar, линейка двигателей может повторить набор SEAT Leon и других носителей массовой переднеприводной платформы. В нее войдет бензиновый наддувный двигатель объемом 1,4 л, но шансы на титул бестселлера определенно имеются у модификации с дизельным «один и шесть».

Напомним, что в ближайшие два года бренд планирует представить четыре новинки. В их числе наверняка будет и серийное воплощение кросс-хэтчбека Leon Cross Sport. На исследования и разработку в период с 2015 по 2019 год собирались выделить 3,5 млрд евро.