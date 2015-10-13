Дуэйн «Скала» Джонсон стал лицом Ford (ВИДЕО)

Ford объявил о начале нового проекта под названием «Специалисты Ford», посвященного сервисному обслуживанию своих автомобилей. Лицом компании стал бывший рестлер, актер, продюсер и предприниматель Дуэйн «Скала» Джонсон.

После завершения карьеры рестлера в WWE в 2003 году Дуэйн «Скала» Джонсон стал актером и прославился ролями в таких фильмах, как «Царь скорпионов», «Сокровище Амазонки», «Анаболики», «Разлом Сан-Андреас», «Форсаж» и др.

Теперь он еще и герой рекламной кампании «Специалисты Ford». У команды технического персонала Ford во главе с Джонсоном есть все необходимое — отличная выучка, прекрасное оборудование и качественные комплектующие. Джонсон написал на своей странице в Facebook, что философия сервисного отдела Ford — «Заботясь о людях» — ему близка, и неважно, идет ли речь о фильме или обслуживании автомобиля.

В рамках кампании производитель обещает представить еще несколько роликов с участием любимого актера.

Сам Дуэйн владеет тремя автомобилями Ford, первый из которых он купил, когда ему было всего пятнадцать. Это классический синий Thunderbird 1977 года, который Джонсон приобрел за 40 долларов. Больше денег не было, не хватило даже на бензин, но с тех пор он считает себя фанатом Ford. Недавно Дуэйн решил подарить своей домработнице новый Ford Edge, чем растрогал ее до слез. А сам ездит на пикапе F-150, также известном как «Черная горилла».

Ford в последнее время любит удивлять своих клиентов. Так, недавно компания научила свою мультимедиасистему распознавать региональные акценты 17 языков. Система запоминает акцент водителя после нескольких произнесенных им слов. По мнению разработчиков, это сближает автомобиль и водителя.