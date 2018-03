Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года-2018». Выбираем победителя!

Жюри конкурса объявило тройку претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в рамках автосалона в Женеве.

Буквально через сутки, как жюри европейского конкурса Car of the Year назвало кроссовер Volvo XC40 победителем в этом году , жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) объявило тройку финалистов.

Члены жюри, а это 82 автомобильных журналиста (журнал «За рулем» представляет Владимир Соловьев), из 10 полуфиналистов отобрали тройку лучших. Кроме того, были названы претенденты на премию в отдельных номинациях.

За победу в абсолютном зачете поборются три кроссовера: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60. Кстати, на предварительном этапе мнение наших читателей практически совпало с мнением жюри: вы отдали предпочтение Volvo XC60, Mazda CX-5 и Kia Stinger. Давайте выберем окончательного победителя вместе!