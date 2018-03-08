Седьмого марта в московских Сокольниках открылась очередная Олдтаймер-Галерея — выставка ретротехники и антиквариата. Нынешняя выставка, без преувеличения, одна из самых интересных за последние годы.

Одни пожарные машины чего стоят! Такому набору позавидуют именитые музеи. Здесь и американские носатые «пожарки» 1920-х, и отечественные машины 1930-х, включая уникальную ярославскую, и совсем недавно еще современные, а ныне уже переходящие в разряд ретро ЗИЛы и другие советские модели.

Но это далеко не все, чем может обрадовать любителей старины нынешняя галерея. А среди наиболее редких экспонатов — НАМИ-1, представленный на стенде «За рулем». Нам в этом году 90 лет, а первая советская серийная малолитражка — наша ровесница. О ней журнал писал в самом первом апрельском номере 1928 года. Машина на нашем стенде, по сути, единственная сохранившаяся. Так что приходите — не пожалеете!

Здесь же можно приобрести книгу «Отечественные грузовые автомобили» — третью в серии изданий о нашем автомобилестроении. Под одной обложкой авторы: обозреватель «За рулем» Сергей Канунников и известный автомобильный журналист Максим Шелепенков — собрали информацию о серийных моделях и опытных образцах, созданных на ста с лишним заводах России, СССР (до 1991 г.) и Российской Федерации вплоть до 2000 г. В книге почти 800 страниц и более 2600 (!) фотографий, в том числе редких, практически неизвестных.

Выставка продлится всего четыре дня, с 7 по 11 марта.