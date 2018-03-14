Нет проблем? Страховщикам и Набиуллиной предложили оформить е-ОСАГО с немосковской пропиской

В регионах по-прежнему существует проблема с оформлением электронного полиса ОСАГО, утверждает депутат Госдумы Ярослав Нилов. В этом можно убедиться, если профильные ведомства согласятся на предложенный им эксперимент.

Несмотря на заверения регулятора рынка и Российского союза автостраховщиков, электронный полис «автогражданки» в любом нестоличном регионе оформить очень трудно, утверждает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат адресовал свое письмо главе РСА Игорю Юргенсу (текст есть в распоряжении «За рулем»). Он утверждает, что проблемы с оформлением электронного полиса ОСАГО для автомобилей, зарегистрированных за пределами Москвы и Московской области, никуда не делись, в чем он лично убедился.

«Соответствующая процедура по-прежнему крайне затруднительна с технической точки зрения. Несмотря на неоднократные заверения со стороны должностных лиц Центрального Банка Российской Федерации и Российского союза автостраховщиков в том, что принимаются все необходимые меры по урегулированию данного вопроса, актуальность проблемы сохраняется», — пишет Нилов.

Депутат отмечает, что провести эксперимент по оформлению электронного полиса его вынудили многочисленные жалобы граждан на сложности, с которыми они сталкиваются. Его попытки показали, что если автомобиль не зарегистрирован в Москве или в Московской области, оформить e-ОСАГО крайне затруднительно, а ведь полис для автомобилистов — необходимый документ! Таким образом многие сталкиваются с неразрешимой проблемой — без полиса ездить нельзя, а оформить его очень сложно.

Поэтому Нилов предложил в апреле провести прямо в здании Госдумы, на площадках Центрального Банка или Российского союза автостраховщиков эксперимент. На нем обязательно должны присутствовать официальные лица Центрального Банка как регулятора, представители Российского союза автостраховщиков и средств массовой информации. Для чистоты эксперимента следует в онлайн-режиме получить полис ОСАГО на транспортное средство, зарегистрированное за пределами Москвы или Московской области. При этом страховые компании должны быть выбраны случайно, чтобы их заблаговременно не предупредили об участии в эксперименте, и они не должны знать точную дату его проведения.

Только так, по мнению депутата, удастся наглядно убедиться, что проблема остается, и нужно продолжать наводить порядок в данной сфере.

Представители страховых компаний утверждают, что при оформлении электронного полиса происходит масса мошеннических действий, и предложили усложнить процедуру. В частности, страхователем должен выступать исключительно собственник транспортного средства, а все данные следует вбивать вручную, а не загружать копии документов.

В феврале РСА опубликовал очередной рейтинг токсичных регионов России, то есть мест, где больше всего случаев мошенничества и где этот вид страхования особо убыточен.



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