Достало! Мужчина распилил криво припаркованные Жигули

В Сети набирает популярность видео расчленения автомобиля, который мешает другим припарковаться. Что это, фейк или суровая правда жизни?

За место у дома автомобилисты, как известно, готовы если не поубивать друг друга, то калечить «вражеские» машины. Это происходит по всему миру, различаются лишь меры воздействия: кто-то забрасывает соседскую машину снегом, кто-то убирает стоящую на пути технику голыми руками, иные используют для этого подъемный кран. Метод же, которым расчистил себе путь к заветному стояночному месту житель Москвы, безусловно, относится к числу наиболее экстремальных.

Точное время и место экзекуции пока неизвестны, многие пользователи интернета полагают, что это любительская постановка, а не реальный парковочный конфликт. В ролике видно, как водитель компактвэна Ford Focus C-MAX вынимает из багажника болгарку и отрезает ею часть кормы припаркованных по диагонали Жигулей. «Порвал, как тузик тазик», — комментирует за кадром происходящее очевидец с камерой.

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube