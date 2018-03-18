Автовладельцы «распробовали» систему помощи при парковке. Исследование

Система помощи при парковке на пике популярности и уже вошла в список стандартного оборудования большинства современных автомобилей, отмечают аналитики компании Bosch.

Электронные системы помощи водителю становятся все привычнее для автовладельцев, и вот уже многие не мыслят без них своего существования. В ближайшее время иметь автомобиль с электронными ассистентами будет так же привычно, как с радиоприемником и ESP, утверждают в компании Bosch, проанализировав данные о регистрации новых автомобилей в 2016 году.

Исследование, проведенное немецкой компанией, показало, что 67% легковых автомобилей, зарегистрированных во Франции, и по 62% в Германии и Бельгии в 2016 году, были оснащены системой автоматической парковки. Доля таких систем в России — 49%. Следует отметить, что данная функция за последние несколько лет сильно эволюционировала — от простых датчиков парковки до полностью автоматического ассистента.

Кроме системы помощи при парковке также все большее значение для покупателей начинает приобретать система экстренного торможения. Так, 39% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Бельгии и Нидерландах, и 38% в Германии были оснащены этой системой. В России этот показатель пока очень низкий — 6%.

Наиболее динамично растет популярность систем слежения за разметкой. Количество новых зарегистрированных автомобилей, оснащенных этой системой, в 2016 году выросло вдвое в сравнении с предыдущим годом. По оснащенности своих автомобилей такой функцией на первом месте Германия — 32%, на втором — Бельгия с 30%, по 24% у Франции, Нидерландов и Великобритании. В России новых автомобилей, оснащенных ассистентом слежения за разметкой, в 2016 году было лишь 6%.

Электронные помощники — важный шаг на пути к безаварийной и лишенной стресса мобильности будущего. Если бы во всех автомобилях в Германии была установлена ​​автоматическая система экстренного торможения, не случилось бы до 72% аварий, связанных с наездом, отмечают аналитики.

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Электронные помощники, по сути, предвестники полностью автоматизированных автомобилей, или беспилотников, которые вот-вот станут привычной частью нашей жизни. Но пока полностью им доверять все же не приходится — вспомогательная электроника ошибается даже в тепличных условиях, утверждает наш автор.

Инфографика: Bosch

Фото: «За рулем»