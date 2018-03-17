Дроны спешат на помощь: они укажут путь «ослепшим» автомобилям

Ведущие автопроизводители надеются, что в будущем по дорогам станут ездить исключительно беспилотники, не имеющие руля и педалей. А что делать, если органы искусственного зрения таких машин внезапно повредятся или откажут? Компания Ford нашла решение.

В 2021 году Ford собирается явить миру свой первый беспилотный автомобиль, причем в отличие от конкурентов это будет не переходная модель с возможностью ручного управления, а транспортное средство без руля и педалей, то есть если искусственный интеллект по какой-то причине не сможет управлять машиной, она встанет. Одной из таких причин может стать повреждение (допустим, упавшим с горы камешком) одного из ключевых органов искусственного зрения — лидара, радара или видеокамеры. В таких случаях Ford предлагает высылать на помощь «ослепшему» автомобилю квадрокоптер, который, будучи сам беспилотником, снабжен полным комплектом электронных «глаз» и с их помощью сможет подстраховать вставшую машину.

Планируется, что дрон сядет на крышу автомобиля, скоммутируется с его системой управления, и в таком тандеме два беспилотника отправятся на ближайшую сервисную станцию. На эту нехитрую спасательную концепцию компания Ford получила в начале марта патент.

Разумеется, использовать квадрокоптеры для подстраховки робомобилей первым придумали не фордовцы — идея, что называется, давно висит в воздухе, но именно такое применение заявлено впервые. Прежде разработчики предлагали использовать дроны в качестве постоянных бортовых ассистентов, буквально улучшающих дальнозоркость транспортного средства: поднявшийся ввысь дрон может заранее сообщить о какой-либо неприятности на пути.

Швейцарский концепткар Rinspeed Ʃtos образца 2015 года, фотографию которого мы выбрали в качестве заставки, вдобавок предлагает использовать бортовой дрон в качестве летающей селфи-камеры и курьера, доставляющего прямо в машину интернет-покупки. И все же все время таскать с собой дорогой и довольно громоздкий квадрокоптер решение для массовых автомобилей сомнительное, а вот дрон по вызову представляется более разумным решением. При условии, что эра беспилотников вообще наступит, в чем многие российские автомобилисты сильно сомневаются.

Как показывают социологические исследования, у людей противоречивое отношение к беспилотным автомобилям. С одной стороны, многие рады снять с себя ответственность за управление машиной и предаться на ее борту развлечениям или сну. С другой — есть страх порабощения искусственным разумом и желание самому все контролировать, ведь вождение автомобиля может доставлять большое удовольствие и не все готовы его лишиться.

В России активной разработкой системы автономного вождения и искусственного интеллекта занимается компания «Яндекс»: недавно она опубликовала видеоролик с тест-драйвом своего беспилотника на улицах Москвы.

Фото: Rinspeed, Ford