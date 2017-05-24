Volkswagen готовит еще один кроссовер. Купеобразный!

Американское отделение Volkswagen объявило, что рядом с большим Atlas/Teramont будет производиться его пятиместный «брат».

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Volkswagen > Teramont

Самое интересное, что появление такой версии для нас, россиян, сюрпризом не является: в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) говорилось о 5- и 7-местной версиях кроссовера.

Volkswagen опубликовал единственный скетч машины, и по нему видно, что у кроссовера будет новомодная купеобразная форма, но не такая, как у BMW X6, а схожая с Range Rover Velar. То есть автомобиль будет еще и более-менее практичным.

В компании подчеркивают, что новая модель, как и Atlas, ориентирована на американский рынок и делается для американцев. Однако изначально и большой вариант не планировалось продавать на других рынках. Появление такой версии в ОТТС однозначно говорит, что машина появится у нас в ближайшие три года. Не исключена ее продажа и на европейском рынке: так, у более компактной и не такой прожорливой в сравнении с Атласом версии есть все шансы занять место между Volkswagen Tiguan и Volkswagen Touareg.

В организацию производства нового кроссовера Volkswagen инвестирует 340 млн долларов, а его предвестника покажет уже через неделю на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Появление такой версии неудивительно: представители марки говорили, что к 2020 году около 40% всех выпускаемых автомобилей Volkswagen составят именно кроссоверы.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

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