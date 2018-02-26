Volkswagen сделает кабриолет из кроссовера. Небольшой и доступный

Немецкая компания неожиданно объявила о том, что сделает кабриолет на базе кроссовера T-Roc. Его производство начнется в 2020 году.

В автомобильном мире известно несколько попыток автопроизводителей создать серийные кабриолеты на базе кроссоверов. Самые известные — это открытые модификации Nissan Murano и Range Rover Evoque. Первый сумел перехватить звание «Самый уродливый автомобиль в мире» у SsangYong Rodius первого поколения, а второй хоть и получился гармоничным, но уж слишком нишевым, и в Land Rover подумывают отказаться от него при смене поколений.

Но фольксвагенцев чужие неудачи не останавливают: компания анонсировала появление кабриолета на базе кроссовера T-Roc. Они говорят, что так расширяют свое присутствие в сегменте кроссоверов, единственном, который растет практически на всех рынках и постепенно выдавливает оттуда классические легковушки.

Премьера Volkswagen T-Roc Cabriolet анонсирована аж на 2020 год: вероятнее всего, машину покажут одновременно с рестайлингом самого кроссовера, показанного в прошлом году. О рыночных перспективах говорить пока рано, но ясно одно: в массовом сегменте T-Roc Cabriolet будет единственным кроссовером со складной крышей. Судя по первому дизайнерскому тизеру, она будет мягкой, что также удешевляет конструкцию.

Столь ранний анонс на первый взгляд непонятен. Однако этим Volkswagen успокаивает немецкие профсоюзы, которые уже давно недовольны тем, что компания производит все меньше автомобилей в Германии, а недавно пригрозили забастовкой в случае, если автопроизводитель не предоставит гарантии рабочих мест. Собирать кроссовер-кабриолет будут на заводе Volkswagen в Осанбрюке, где сегодня производят VW Tiguan, собирают Porsche Cayman и окрашивают часть элементов для Skoda Fabia. В модернизацию производства открытого варианта T-Roc Volkswagen инвестирует 80 млн евро.

В Volkswagen говорят, что к 2020 году 40% всех выпускаемых под этой маркой автомобилей составят именно кроссоверы. И в качестве примера приводят Volkswagen Tiguan, который в прошлом году разошелся тиражом в 720 тысяч единиц.

А вот Renault готовит новый «глобальный» купе-кроссовер, который покажут уже в августе на автосалоне в Москве.

В ближайшее время на российский рынок должен выйти большой кроссовер Volkswagen Teramont.

Фото: Volkswagen