МВД: автоматическое продление водительских прав невозможно

Министерство внутренних дел заявило, что инициативу по автоматическому продлению водительских прав невозможно претворить в жизнь.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством при замене водительских прав по истечению срока их действия является обязательным медицинское освидетельствование.

Единой информационной базы, содержащей сведения о заключениях медкомиссий, у нас нет. Также в ведомстве напомнили о врачебной тайне, то есть запрете передавать данные о здоровье третьим лицам, включая сотрудников МВД.

«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. — С учетом вышеизложенного в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано».

Напомним, ранее глава подразделения Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин заявил, что к 2025–2030 годам в городе должна появиться единая платформа госуслуг, и в качестве примера привел возможность автоматического продления водительских прав. Если водитель был аккуратен и не «накопил критического объема нарушений», старые права продлевались бы автоматически. Вероятнее всего, господин Чукарин просто не знал о том, что при обмене водительских удостоверений необходимо врачебное заключение о возможности гражданина управлять транспортными средствами.

Ранее в Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на российских дорогах. Осталось дождаться ответа МВД и на эту инициативу.

А еще в МВД придумали новый способ лишать водителей прав.

Фото: Михаил Джапаридзе / ИТАР-ТАСС