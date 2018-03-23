Автоледи отсудила у мэрии компенсацию за упавший на машину столб

Более 85 тысяч рублей получит по суду жительница Нижнего Тагила за свой поврежденный в результате воздействия ураганного ветра Ford Focus.

Инцидент произошел в начале июня прошлого года, когда Средний Урал оказался под властью мощного циклона. В результате воздействия ураганного ветра на припаркованный возле дома по улице Красной Ford Focus упали фонарный столб и ветки деревьев. Автомобиль получил значительные повреждения: две вмятины на передней правой стойке двери, разбитое лобовое стекло, вмятины и царапины на бампере, капоте и переднем правом крыле, а также отломанное правое зеркало заднего вида.

Согласно экспертному заключению, стоимость ремонта составила 70 500 рублей, их владелица решила взыскать с городской администрации и обратилась с этой целью в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Здесь она справедливости не добилась: суд не нашел подтверждений тому, что за деревьями на улице Красная не ухаживали, а также указал, что автомобиль получил повреждения потому, что был неправильно припаркован.

Женщина обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. На этой неделе судья огласил приговор: прежнее решение было признанно необоснованным и отменено. Судья принял во внимание тот факт, что жители дома по улице Красная передавали через Управляющую компанию в городскую администрацию просьбу о кронировании деревьев, но она осталась без ответа. Не нашло подтверждения и заключение о неправильной парковке автомобиля.

Согласно новому приговору, город должен возместить владелице Фокуса материальный ущерб в размере 70 500 рублей, расходы на оплату услуг эксперта — 3000 рублей и судебные расходы — 12 316 рублей. Итого по суду она получит 85 816 рублей.

Ранее на этой неделе владелец кроссовера Honda CR-V из Железногорска Красноярского края отсудил более 180 тысяч рублей за упавшую на машину сосульку.

Осенью прошлого года владелец универсала Subaru Outback из города Шарыпово Красноярского края отсудил у коммунальщиков 77 400 рублей компенсации за упавшую на машину ветку.

Фото: Полина Королева/Интерпресс/ТАСС