В Берлине появились пассажирские беспилотники. Пока с водителем

Но уже к 2019 году ожидается, что водитель, присматривающий за самостоятельной техникой, из кабины исчезнет.

Электрические автобусы, произведенные компаниями Navya и EasyMile, проходят тестирование в Кампусе университетской клиники Шарите в Берлине. Сотрудники, пациенты и посетители могут пользоваться ими бесплатно.

Местные чиновники говорят, что обкатка проекта покажет, как можно устранить проблемы, связанные с общественным транспортом. Финансирует проект Федеральное министерство по окружающей среде, которое уже выделило на него 4,1 млн евро, сообщает немецкая automobilwoche.de.

Автобусы, курсирующие по территории клиники, способны развивать до 12 километров в час и вмещают до 11 человек. По соображениям безопасности сначала в салоне будет присутствовать супервайзер, который при необходимости сможет вмешаться в процесс управления транспортным средством. Однако, если эксперимент пройдет гладко, с весны 2019 года автобусы получат полную самостоятельность и будут работать без сопровождения.

Противники развития автономного транспорта кивают на несчастный случай, недавно произошедший с беспилотником в американском штате Аризона, и это при том, что там присутствовал водитель. Министр окружающей среды Шульце отмечает в связи с этим, что прогресс все равно не остановить, а автономные технологии в Германии будут испытывать очень аккуратно, тестирование пройдет постепенно, сначала на ограниченных территориях и при небольших скоростях.

Между тем автоматические системы на автомобилях, предвестники полной роботизации, уже успешно вошли в нашу жизнь и по достоинству оценены водителями. Речь о таких интеллектуальных помощниках, как система автоматической парковки, слежения за разметкой и экстренного торможения.



Фото: automobilwoche.de