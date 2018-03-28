Назван «Всемирный автомобиль 2018 года»

В рамках мотор-шоу в Нью-Йорке был назван обладатель титула «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year). Им стал кроссовер Volvo XC60.

Шведская марка впервые в своей истории удостоилась этого звания: ранее ни одна из моделей Volvo не выигрывала этот конкурс. Мнение жюри полностью совпало с мнением читателей «За рулем», в нашем голосовании за Volvo XC60 также было отдано большинство голосов, он обошел Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

Кроме того, были названы победители в отдельных номинациях. Звание «Всемирный городской автомобиль» досталось Volkswagen Polo, «Всемирным премиальным автомобилем» стала новая Audi A8. Титул «Всемирный спорткар» отошел к BMW M5, звание «Всемирный экологичный автомобиль» завоевал Nissan Leaf. Наконец, приз в категории «Лучший дизайн» достался Range Rover Velar.

В жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» входят 82 автомобильных журналиста (журнал «За рулем» представляет Владимир Соловьев). В марте были названы тройки финалистов, из которых жюри и выбрало победителя как в абсолюте, так и в отдельных номинациях.

Это уже вторая подряд премия Volvo. Титул «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) достался Volvo XC40.

Всемирным автомобилем 2017 года был признан спортивный кроссовер Jaguar F-Pace. С прошлогодними победителями по категориям можно ознакомиться здесь.

Фото: WCOTY