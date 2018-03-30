Замначальника областной ГИБДД задержали пьяным за рулем

Недавно получивший звание полковника полиции Александр Юнусов совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а затем в течение двух часов удирал от своих подчиненных.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковник полиции Александр Юнусов

Авария произошла в ночь с 28 на 29 марта в Екатеринбурге на Окружной улице. Автомобиль Citroen C4, за рулем которого находился заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Юнусов, врезался в двигавшийся в попутном направлении внедорожник Toyota Land Cruiser, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Водитель Тойоты не растерялся, бросился за Ситроеном в погоню и сообщил о ДТП в полицию. К преследованию подключились экипажи ДПС, погоня за беглым Ситроеном длилась два часа, заблокировать его удалось в районе Полевского тракта. Сидевший за рулем полковник полиции Юнусов имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него было возбуждено соответствующие административное дело по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (штраф 30 тысяч рублей, лишение прав на срок от полутора до двух лет).

В отношении Юнусова, кроме того, началась служебная проверка, по итогам которой его уволят из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Тучи сгущаются и над непосредственным руководителем Александра Юнусова — главой Госавтоинспекции Свердловской области Юрием Деминым, ему как минимум светит выговор. После инцидента со своим заместителем Демин сказался больным и отказывается общаться с прессой. В репортаже телеканала Россия 24 об этом инциденте большая часть эфирного времени посвящена не Юнусову, а общему бардаку в областной ГИБДД: пьяным вечеринкам в рабочее время, злоупотреблениям и рукоприкладству.

В феврале на 8 лет и 11 месяцев колонии строгого режима был осужден начальник Госавтоинспекции Чердаклинского района Ульяновской области, организовавший преступную группу. Вместе со своими подчиненными он помещал на штрафстоянку грузовики и сельхозтехнику местных предпринимателей, а затем требовал за них выкуп.

В октябре прошлого года в Ставропольском крае на 8 лет колонии строгого режима был осужден начальник ГИБДД по Кочубеевскому району, который вымогал деньги у грузоперевозчиков.

Фото, видео: Россия 24