Замначальника областной ГИБДД задержали пьяным за рулем

Недавно получивший звание полковника полиции Александр Юнусов совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а затем в течение двух часов удирал от своих подчиненных.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковник полиции Александр Юнусов
Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковник полиции Александр Юнусов

Авария произошла в ночь с 28 на 29 марта в Екатеринбурге на Окружной улице. Автомобиль Citroen C4, за рулем которого находился заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Юнусов, врезался в двигавшийся в попутном направлении внедорожник Toyota Land Cruiser, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Водитель Тойоты не растерялся, бросился за Ситроеном в погоню и сообщил о ДТП в полицию. К преследованию подключились экипажи ДПС, погоня за беглым Ситроеном длилась два часа, заблокировать его удалось в районе Полевского тракта. Сидевший за рулем полковник полиции Юнусов имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него было возбуждено соответствующие административное дело по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (штраф 30 тысяч рублей, лишение прав на срок от полутора до двух лет).

В отношении Юнусова, кроме того, началась служебная проверка, по итогам которой его уволят из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Тучи сгущаются и над непосредственным руководителем Александра Юнусова — главой Госавтоинспекции Свердловской области Юрием Деминым, ему как минимум светит выговор. После инцидента со своим заместителем Демин сказался больным и отказывается общаться с прессой. В репортаже телеканала Россия 24 об этом инциденте большая часть эфирного времени посвящена не Юнусову, а общему бардаку в областной ГИБДД: пьяным вечеринкам в рабочее время, злоупотреблениям и рукоприкладству.

  • В феврале на 8 лет и 11 месяцев колонии строгого режима был осужден начальник Госавтоинспекции Чердаклинского района Ульяновской области, организовавший преступную группу. Вместе со своими подчиненными он помещал на штрафстоянку грузовики и сельхозтехнику местных предпринимателей, а затем требовал за них выкуп.
  • В октябре прошлого года в Ставропольском крае на 8 лет колонии строгого режима был осужден начальник ГИБДД по Кочубеевскому району, который вымогал деньги у грузоперевозчиков.

Фото, видео: Россия 24

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