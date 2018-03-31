И снова Мара: вендетта ГИБДД и стритрейсерсши продолжается

Похоже, сотрудники московской ГИБДД хотят напрочь отбить у Мары Багдасарян желание садиться за руль.

Несмотря на то, что ранее ряд СМИ заявили, что водительские права скандально известной стрит-рейсерши передали из Твери в Москву для того, чтобы вернуть Багдасарян, этого, судя по всему не произошло.

Иначе не объяснить очередной инцидент. Мара снова захотела прокатиться за рулем своего Мерседеса. Но буквально через две минут ее нагнали аж два экипажа ГИБДД и заставили припарковать автомобиль. Как передает телеграм-канал Mash, возле дома Багдасарян постоянно дежурят экипажи ГИБДД и полиции. В итоге в этот раз на Мару, которая, судя по видео, просто перепарковала автомобиль, составили очередной протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также задержали автомобиль.

Последний раз Багдасарян задерживали за управление автомобилем без водительского удостоверения в ноябре прошлого года. Тогда вместо необходимых документов она показала сотрудникам ГИБДД медицинскую справку о том, что не имеет противопоказаний для управления транспортными средствами.

По словам адвоката стритрейсерши в Москве Багдасарян говорят, что ее права находятся в Тверской области, а в Тверской области отправляют обратно в Москву.

Тем не менее Багдасарян снова села за руль. И, кажется, ее противоборство со столичной полиции уже превратилось в бесконечный сериал.

В июле скандально известная гонщица задерживалась полицейскими за вождение автомобиля, не имея на то права.

Во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Багдасарян эпилепсия и ей нельзя водить автомобиль. Свидетелем выступил инспектор ГИБДД, который однажды остановил девушку на дороге и стал выяснять, почему у нее столько неоплаченных штрафов. В это время у нее случился припадок, и инспектору пришлось вызвать скорую помощь. Врачи подтвердили факт припадка.

Багдасарян стала известна после нашумевшей истории о гонках на Гелендвагене. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил. За неоплаченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток.

Фото: instagram.com/049mara