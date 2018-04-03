Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры. Уже совсем скоро

Четвертое поколение Фокуса полностью рассекретят 10 апреля, но кое-что о новинке известно уже сейчас.

Опубликованный на этой неделе в Сети официальный видеотизер новинки мало о чем говорит, кроме того, что у топовых Фокусов будут стильные, полностью светодиодные фары. Это, впрочем, мы знали еще в ноябре прошлого года по фотографиям почти незакамуфлированных прототипов. В феврале этого года в интернет уплыл еще один снимок, на нем новый Focus представлен в профиль уже без всякой «защиты».

Из всех этих фрагментов уже можно сложить вполне цельный образ нового Фокуса, похожего на Мазду 3 — примечательно, что раньше он делил с «японкой» и платформу, но теперь она у Форда полностью оригинальная.

Автомобиль четвертого поколения станет немного крупнее и при этом в среднем на полцентнера легче предшественника. Первым дебютирует версия с кузовом хэтчбек, затем ожидаются универсал, седан и полноприводная спортивная версия RS. Последняя, по слухам, будет иметь под капотом по меньшей мере 400 л.с. Ожидается и роскошная версия Vignale, но ни она, ни хот-хэтч в нашу страну, скорее всего, не попадут.

Российское представительство Ford продолжает называть Focus самой популярной иномаркой, упирая на количество машин, «болтающихся» на вторичном рынке. Между тем времена, когда новенький Focus можно было купить за 400 тысяч рублей и россияне жадно сметали продукцию всеволожского завода, давно прошли. Сейчас, согласно статистике продаж новых автомобилей, Focus — не бестселлер, но крепкий середнячок: в 2017 году он разошелся в России тиражом 15 086 экземпляров. Для сравнения скажем, что лидирующая в С-классе Skoda Octavia нашла за тот же период 22 648 покупателей, но и ей далеко до абсолютного лидера рынка по итогам года — Kia Rio, реализовано 96 689 штук.

Продажи Фокуса в России могли бы быть лучше, если бы не ставший притчей во языцех капризный робот PowerShift, тесный салон и маленький дорожный просвет. Хочется верить, что в новой модели эти недостатки исправлены. Рассчитывать же на снижение цен в нынешних экономических реалиях, увы, не приходится.

В Европе, кстати, Focus тоже переживает не лучшие времена: в 2017 году реализовано без малого 215 тысяч штук, тогда как VW Golf разошелся тиражом более 480 тысяч экземпляров.

У себя же на родине, в США, Focus безнадежно проигрывает японцам: результат за прошлый год — 158 385 проданных единиц против 377 286 у Хонды Сивик, 329 196 у Тойоты Короллы и 218 451 у Ниссана Сентры.

На прошлой неделе Ford объявил рублевые цены на обновленный среднеразмерный кроссовер Explorer.

Ранее в марте Ford анонсировал брутальный рамный внедорожник Bronco, который должен идеально подойти для российских дорог.

Фото: vezees.hu

Видео: Ford