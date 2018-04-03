«Восстание машин» начнется с Липецка и Рязани. Здесь будут тестировать робомобили

Национальная технологическая инициатива «Автонет» выбрала Липецк и Рязань в качестве полигонов для испытания робомобилей. Что это, великая честь или большое наказание?

Россия всеми силами старается поддерживать имидж страны, где рождаются и воплощаются в жизнь инновации. Одним из форпостов прогресса является Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет», созданная с подачи Президента РФ Владимира Путина и занимающаяся разработкой беспилотного транспорта на основе государственно-частного партнерства. По прогнозам специалистов этого объединения, к 2030 году жители городов перестанут покупать автомобили, так как с приходом беспилотников в корне изменится транспортная инфраструктура и частные машины станут никому не нужны.

Первыми городами, в которых разорятся и закроются автодилеры, могут стать Липецк и Рязань, ведь именно их «Автонет» назначил полигонами, где будут проводиться натурные испытания робомобилей в естественной среде.

«Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС», — заявил в интервью агентству «Прайм» президент некоммерческого партнерства ГЛОНАСС, соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко.

В дальнейшем, сообщает Гурко, программа испытаний беспилотников распространится и на другие населенные пункты:

«В России также планируется выбрать город для тестирования беспилотных транспортных средств, подключенных автомобилей и электромобилей, V2X-технологий, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем и окружающей средой. Также будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта».

В США, между тем, после смертельного наезда беспилотника Uber на женщину многие разработчики приостановили в городах свои программы испытаний беспилотных автомобилей «до дальнейших распоряжений». Некоторые специалисты вообще считают беспилотники 4-го и 5-го уровней по классификации SAE (грубо говоря, машины без руля и педалей) утопией. Например, инженер-робототехник Дэвид Минделл в своей книге «Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации» называет разработчиков беспилотных машин из Google и Uber демагогами с архаичными взглядами, которые гоняются за призраками наивной автоматизации. По мнению Минделла, лично участвовавшего в разработке исследовательских глубоководных беспилотных аппаратов и знающего все тонкости машинного обучения, автомобили без людей никогда не станут массовым явлением и таксисты с дальнобойщиками могут не бояться остаться без работы.

Росавтодор планирует вывести первые беспилотные автомобили на российские дороги уже в этом году.

Летом прошлого года полигон для испытаний беспилотников открылся в Москве на территории технопарка «Калибр».

Фото: НАМИ, Bosch