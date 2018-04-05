Украинцы сделали свой беспилотник. Теперь займутся оцифровкой ям на дороге

Не только Россия, но и наши соседи работают над созданием беспилотных систем для транспортных средств. Там этим занимается небольшая IT-компания, основной сферой деятельности которой является автоматизация производства.

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» расположена в том же городе, где выпускали легендарные Запорожцы, но ни к ЗАЗ, ни к какому-либо другому автомобильному предприятию Украины отношения не имеет.

Компания разрабатывает средства автоматизации и, судя по всему, проект по созданию беспилотных автомобилей является для нее побочной разработкой. На роликах, которые опубликованы на YouTube, видно, что компания использует в качестве агрегатоносителей для беспилотной системы хэтчбек ZAZ Lanos и Jeep Grand Cherokee одного из предыдущих поколений.

Представители компании продемонстрировали, что их беспилотники способны самостоятельно передвигаться по улицам, тормозить перед препятствиями, включая пешеходов, и объезжать препятствия. Кроме того, один из прототипов оснащен системой дистанционного голосового управления.

Правда, разработчики говорят, что для полноценной работы им необходимо нанести на интерактивную карту, обрабатываемую автомобилем в реальном времени, все неровности и дефекты на дороге: «лежачие полицейские», ямы и так далее. Это необходимо, чтобы автомобиль соответствующим образом реагировал на внезапные опасности.

Кроме гражданских автомобилей в «Инфоком ЛТД» разрабатывают и систему беспилотного управления для бронеавтомобиля «Спартан» производства КрАЗ. В компании говорят, что закончат разработки примерно через четыре года, но для того, чтобы беспилотники выехали на дороги общего пользования без водителей, требуются изменения в законодательстве.

В России систему беспилотного управления для автомобилей разрабатывают сразу несколько компаний, включая Яндекс. Последняя также успешно тестирует свою систему.

Недавно стало известно, что у нас испытания беспилотников будут проводиться в Липецке и Рязани.

Фото: «Инфоком ЛТД»

Видео: YouTube