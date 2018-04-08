Смертельный переезд: 5 человек погибли в ДТП маршрутки и электрички

Авария произошла сегодня в Крыму на нерегулируемом переезде: микроавтобус попытался проскочить перед приближающимся поездом.

Все обстоятельства аварии еще предстоит установить следствию, так как водитель микроавтобуса погиб в аварии. ДТП произошло на нерегулируемом переезде в небольшом городе Армянске на севере Крыма.

По словам представителей местного МВД световая и звуковая сигнализация на переезде находились в рабочем состоянии. И маршрутка и электропоезд следовали в одном направлении: только поезд в Феодосию, а микроавтобус в Севастополь.

По словам очевидцев водитель микроавтобуса не мог не видеть приближающийся поезд, машинист говорит, что видел микроавтобус, немного сбросил скорость, так как думал, что тот остановится перед переездом, но этого не произошло. Жертвами аварии стали пять человек, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы в ближайшие больницы. По предварительным данным в микроавтобусе находилось 13 человек.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, изучаются все обстоятельства произошедшего.

В октябре прошлого года в ДТП на переезде под Владимиром погибло 16 человек.

Недавно полиция Германии запретила движение автобусу с российскими школьниками из-за многочисленных неисправностей машины.

Фото, видео: МВД по республике Крым