Lada XRAY получит очень дешевую комплектацию

АВТОВАЗ готовит новую базовую комплектацию хэтчбека XRAY, которая будет лишена большинства опций, присутствующих в нынешнем варианте Optima.

Связано это с тем, что машина продается не так хорошо, как хотелось бы заводу: в марте продажи XRAY упали на 2%, до 2957 автомобилей, а по итогам трех месяцев выросли всего на процент, до 6786 автомобилей. И это на фоне поистине взрывного интереса к Ладе Весте и несдающейся Lada Granta.

Новая базовая версия пока даже не имеет названия, ее неофициально называют «нулевой» комплектацией. По сведениям группы «RCI» в ВКонтакте, с конвейера завода в апреле сошло три таких автомобиля: по всей видимости, ведется отладка производства.

Внешне автомобиль будет отличаться от более богатых комплектаций 15-дюймовыми штампованными колесами, черными неокрашенными корпусами зеркал и дверными ручками.

Машину постарались максимально «облегчить» от оборудования, чтобы снизить цену. Так, в комплектацию войдут: одна подушка безопасности, аудиоподготовка, электростеклоподъемники в передних дверях, усилитель руля, ABS, ESP, противобуксовочная система и система помощи при начале движения на подъеме.

Данная комплектация будет предлагаться исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Дата выхода и стоимость комплектации пока неизвестны. Нынешняя комплекатция Optima предлагается за 614 900 рублей. Если проводить паралелли с седаном Lada Vesta, у которого есть «бедная» комплектация «Классик», которая дешевле «Стандарта» на 25 тысяч рублей, то новая комплектация Lada XRAY должна стоить 590–600 тысяч рублей.

В этом году у Лады XRAY появится еще и кросс-версия.

Еще одной новинкой завода станет обновленный седан Lada Granta, который сейчас проходит дорожные испытания.

Фото: АВТОВАЗ