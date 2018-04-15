В Альпах вытоптали силуэт гигантского Ленд Ровера

Видеорегистраторы с радар-детектором — бюджетные против дорогого Среди видеорегистраторов наиболее популярны модели из низшего ценового диапазона. Их покупателям не нужно хорошее видео и надежность прибора — лишь бы был не дороже 1500–2000 рублей. Но те, кто готов доплатить за качество съемки, всё чаще обращают внимание на гибриды «регистратор плюс радар-детектор» — так называемые комбоустройства. Они дороже, зато не только ограждают от штрафов, но и помогут при «встрече» с лихачами. 11 бестселлеров ближайшего будущего Первый квартал 2018 года оказался удивительно богат на дебюты. Однако впереди новинок еще больше! Мы предлагаем ознакомиться с самыми важными из них. Как заехать на бордюр, чтобы не повредить машину? Лучше всего, конечно, никак. Но иногда заехать на бордюр (бордюрный камень) все-таки необходимо, и даже ПДД регламентирует такие случаи. Вопрос в том, как сделать это правильно, не повредив машину, если дорожный просвет не слишком большой.