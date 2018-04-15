В Альпах вытоптали силуэт гигантского Ленд Ровера

«Снежный» художник Саймон Бек сделал свой рисунок на склоне горы во французских Альпах возле горнолыжного курорта Ла Плань. Рисунок посвящен бывшему техническому директору Rover Морису Уилксу, набросавшему очертания первого внедорожника марки на песке пляжа в Ред Уорф. Чтобы изготовить гигантского «Защитника», Бек прошел 16,5 км по французским Альпам, сделав ровно 20 894 шага.
«Создание снежного образа требует выносливости, точности и силы — то есть тех качеств, которыми обладает Дефендер. Его знаковая форма настолько проста и признана во всем мире, что это будет самое узнаваемое произведение искусства, которое я когда-либо делал», — отметил художник.
Длина рисунка составляет 250 метров, а создан он был 30 апреля, ровно через 70 лет с тех пор, как первый Land Rover Defender показали миру на автосалоне в Амстердаме в 1948 году.
- В марте 2016 года под Москвой состоялось торжественное прощание с легендарным Дефендером, производство которого свернули в январе 2016 года.
- Преемник вседорожника появится то ли в 2018 году, то ли в 2019-м, сведения на этот счет поступают противоречивые. Впрочем, главная интрига сохраняется — оставят ли инженеры автомобилю рамную конструкцию, пока неизвестно.
Фото, видео: Land Rover
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