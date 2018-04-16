Автомобили Nissan получат платформу Яндекс.Авто

Оснащение локализованных моделей мультимедийной системой с российским программным обеспечением входит в список приоритетных задач компании на этот год.

Сегодня Яндекс.Авто в своих автомобилях для российского рынка широко предлагает лишь Toyota: мультимедиа с российской системой есть на некоторых версиях седанов Camry, правда, уже предыдущего поколения, и кроссоверах RAV4.

Кроме собственно самой платформы Яндекс.Авто в Nissan планируют развивать с российским IT-гигантом совместные проекты в области connected car («подключенные автомобили»). В японской компании говорят о том, что подключенные к интернету машины сделают вождение «более комфортным, насыщенным и интересным».

Напомним, что автомобильная платформа Яндекс.Авто объединяет несколько сервисов российской компании: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода и Яндекс.Музыка. Фактически это не отдельные приложения, а embedded-решение, когда новая оболочка интегрируется в штатную информационно-развлекательную систему.

При этом водителю не нужно подключать смартфон к головному устройству для получения всех сервисов: необходимые приложения представлены в виде виджетов. Связь с интернетом, в зависимости от головного устройства, происходит как с помощью подключенного смартфона, так и с помощью модема, который представляет собой часть системы. Управление сервисами Яндекс.Авто возможно как через тач-скрин, так и голосом.

Разработчики Яндекс.Авто постоянно работают над совершенствованием системы и расширением сервисов. Так, в скором будущем в ней может появиться функционал для оплаты парковки: водителю не придется запускать отдельное приложение на смартфоне.

Фото: Яндекс

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