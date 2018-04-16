Автомобили Nissan получат платформу Яндекс.Авто

Сегодня Яндекс.Авто в своих автомобилях для российского рынка широко предлагает лишь Toyota: мультимедиа с российской системой есть на некоторых версиях седанов Camry, правда, уже предыдущего поколения, и кроссоверах RAV4.
Кроме собственно самой платформы Яндекс.Авто в Nissan планируют развивать с российским IT-гигантом совместные проекты в области connected car («подключенные автомобили»). В японской компании говорят о том, что подключенные к интернету машины сделают вождение «более комфортным, насыщенным и интересным».
Напомним, что автомобильная платформа Яндекс.Авто объединяет несколько сервисов российской компании: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода и Яндекс.Музыка. Фактически это не отдельные приложения, а embedded-решение, когда новая оболочка интегрируется в штатную информационно-развлекательную систему.
При этом водителю не нужно подключать смартфон к головному устройству для получения всех сервисов: необходимые приложения представлены в виде виджетов. Связь с интернетом, в зависимости от головного устройства, происходит как с помощью подключенного смартфона, так и с помощью модема, который представляет собой часть системы. Управление сервисами Яндекс.Авто возможно как через тач-скрин, так и голосом.
Разработчики Яндекс.Авто постоянно работают над совершенствованием системы и расширением сервисов. Так, в скором будущем в ней может появиться функционал для оплаты парковки: водителю не придется запускать отдельное приложение на смартфоне.
- В Яндексе говорят, что ведут переговоры с несколькими компаниями об оснащении их мультимедийных комплексов системой Яндекс.Авто.
- А еще в Яндексе работают над проектом собственной системы автономного вождения автомобиля.
- Этой осенью в России начнется производство обновленного Nissan X-Trail.
Фото: Яндекс
Видео: YouTube
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