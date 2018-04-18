И мастерство показать, и колесо поменять: молодежь соревнуется в автомногоборье

В Ставрополье стартовал Всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью. В этом году он собрал рекордное количество участников.

К месту проведения соревнований прибыло 170 юных автоспортсменов из ДЮАШ 39 регионов, которые объединили в 42 команды. Всем участникам чемпионата — от 14 до 17 лет. Такие соревнования им не в новинку: большинство побеждало на аналогичных соревнованиях регионального уровня. Причем, несмотря на то что водительских прав у них еще нет, у всех большой опыт вождения и, по признанию представителей ГИБДД, уровень знаний ПДД выше, чем у многих водителей с многолетним стажем.

Сам чемпионат начался с автопробега, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители Ставрополя смогли не только увидеть ретроавтомобили, но и сфотографироваться на их фоне. Причем все автомобили технически исправны и за каждым стоит отдельная история.

Выставка ретроавтомобилей Госавтоинспекции развернута рядом с местом проведения чемпионата, а в последний день чемпионата, 19 апреля, перед публикой предстанут современные автомобили ГИБДД.

Главный автоинспектор России Михаил Черников заявил, что очень важно прививать будущим автолюбителям навыки безопасного поведения на дороге с раннего возраста, и попросил участников соревнований «передать свои знания родным и близким».

Помимо традиционных соревнований по фигурному вождению, конкурсам на знание ПДД и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в авариях участников в этом году ждал и новый для чемпионата этап: замена колеса. Каждая команда должна уложиться в отведенные 20 минут, побеждает тот, кто справится с задачей быстрее.

Так как каждую команду на чемпионат сопровождают представители региональных отделов ГИБДД, в ведомстве решили воспользоваться моментом и провели сразу несколько семинаров по вопросам предупреждения аварийности среди детей и подростков. При этом представители региональных отделений ГИБДД делятся своим опытом с коллегами.

Недавно в экзаменационные билеты на знание ПДД были внесены изменения.

В ГИБДД готовят новый долгосрочный план повышения безопасности на дорогах.

Фото: ГИБДД