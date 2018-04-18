В Санкт-Петербурге поймали банду угонщиков Алмер

Вот такая специализация была у мошенников, и угнали они немало!

Питерские полицейские задержали пятерых участников ОПГ, специализировавшейся на хищении автомобилей Nissan в Северной столице. Причем выбирали угонщики исключительно Алмеры. Одного из них поймали с поличным: 17 апреля 2018 года у дома 8–1 по аллее Поликарпова он пытался угнать очередную Алмеру, а когда стали проводить оперативно-разыскные мероприятия, выяснилось, что с 30 сентября по 9 ноября 2017 года банда угнала еще четыре автомобиля этой модели: от дома 8–1 по аллее Поликарпова, от дома 22–1 по Серебристому бульвару, от дома 31 по Долгоозерной улице и дома 63–1 по Планерной улице, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В банду кроме 22-летнего неработающего гражданина входили еще четверо участников в возрасте от 24 до 59 лет, все неработающие и ранее судимые.

У них были изъяты номера с похищенных автомашин, устройства и приспособления для пуска двигателей, средства для подавления GSM-сигнала, сотовые телефоны, а также свежеугнанная иномарка Nissan Terrano, ее украли в минувшую субботу. Видимо, эта модель готовилась стать следующей в списке специализации угонщиков.

Бандитам предъявлены обвинения по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Один из них оставлен под домашним арестом, двое других подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, еще двое пока находятся на свободе.