Угнанная Toyota вернулась к владельцу благодаря грязи

Одна из главных российских бед — плохие дороги — оказывается, иногда может приносить пользу. Показательный случай произошел в городе Исилькуль Омской области.

В Омской области проблема плохих дорог стоит особенно остро: выделяемые государством на строительство и ремонт деньги успешно «пилятся» между муниципалитетами и подрядчиками, а отчаявшиеся местные жители уже строят новые дороги сами или латают дыры в старых чем придется, например кирпичами и картошкой.

Но, как говорится, нет худа без добра: непролазная грязь и разруха помогают бороться с автоугонщиками. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ Омской области, вчера в половине четвертого дня в полицию города Исилькуль от женщины поступило сообщение об угоне автомобиля Toyota TownAce 2002 года выпуска стоимостью 300 тысяч рублей. Она рассказала, что автомобиль был похищен возле дома на глазах у ее мужа, который занимался починкой принадлежащего семье второго автомобиля марки Nissan.

Nissan, слава Богу, был на ходу, и мужчина бросился на нем в погоню за Тойотой, а жена тем временем вызвала полицию. Далеко угонщик не уехал: примерно в полукилометре от места похищения он забуксовал в грязи. Очень скоро к застрявшей машине подъехали полицейские и задержали злоумышленника — им оказался нетрезвый 40-летний житель Исилькуля, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе угоны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон» (максимальное наказание — до 5 лет тюрьмы) и административное дело по части 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами» (наказывается административным арестом на срок от 10 до 15 суток).

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