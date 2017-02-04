Range Rover звезды Comedy Club попал под горячую руку

Элитный внедорожник Тимура Батрутдинова исцарапали на парковке у дома куском водосточной трубы. Машину пришлось отправлять в ремонт.

Инцидент произошел 17 апреля на одной из улиц Москвы, куда Батрутдинов приехал по делам. Вернувшись к припаркованному внедорожнику, шоумен обнаружил лежащий на нем кусок водосточной трубы, которым кто-то предварительно повозил по капоту.

«Кто-то намеренно поцарапал капот и набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили», — рассказал резидент Comedy Club журналу «СтарХит».

Сообщил ли Батрутдинов о случившемся в полицию, издание не уточнило, зато коллеги, более искушенные, чем мы, в вопросах шоу-бизнеса, предположили, что акт вандализма мог быть вызван ревностью. Дело в том, что недавно Тимур Батрутдинов стал появляться на публике со «звездой Инстаграма» Ольгой Бузовой, экс-участницей телепроекта «Дом-2», известной нашим читателям по прошлогодней поездке на кровати в центре Москвы. Возможно, один из поклонников Бузовой приревновал девушку к Батрутдинову и решил отомстить ему.

Мы же со своей стороны отметим, что, судя по фотографии, Range Rover у Батрутдинова не совсем новый — это дорестайлинговая модель, которую легко опознать по фарам и оформлению фальшрадиаторной решетки. Напомним, что флагманский внедорожник марки Land Rover обновился в прошлом году и предлагается в России по цене от 6,6 млн рублей.

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Фото: Instagram и личный архив