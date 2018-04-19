ОСАГО: теперь проблемы у мотоциклистов

В этот раз с неожиданной проблемой столкнулись мотоциклисты, и не только в регионах. Проблемы с оформлением ОСАГО бывают и в Москве.

Сначала проблемы с оформлением ОСАГО испытывали лишь жители токсичных регионов, то есть тех, где развернули бурную деятельность автоюристы. Потом их ряды пополнили собственники автобусов и таксисты, которые считаются убыточной категорией.

И вот теперь изгоями в страховых компаниях стали мотоциклисты, пишет «Российская газета». В немногих из них удается с ходу, без проволочек приобрести полис «автогражданки» — посылают либо в центральный офис, либо навязывают допуслуги, например, страхование жизни или квартиры, тогда и ОСАГО оформят сразу. Мотоциклисты жалуются друг другу на различных форумах, что безрезультатно обивают пороги офисов различных страховых компаний. Но ведь таким образом страховщики наказывают не столько мотоциклистов, сколько автомобилистов, ведь чаще всего столкновения происходят именно с автомобилями. На форумах байкеры советуют друг другу вообще не страховаться, раз такое дело. Штраф за отсутствие полиса всего 800 рублей, а ведь сначала нужно поймать этого мотоциклиста, чтобы выяснить, что у него нет страховки. Но тогда пострадавшему придется ремонтировать машину за свой счет, ведь у мотоциклиста нет страховки, может не оказаться и денег, и их потом придется взыскивать с него через суд. Да и пострадавший пешеход тоже будет вынужден платить за лекарства из своего кармана, а на судебную тяжбу могут уйти месяцы.

Между тем договор ОСАГО является публичным и официально страховщик не может отказать в его заключении. Страхователь вправе обратиться с письменным заявлением о заключении договора, и страховщик обязан его рассмотреть в течение месяца. Если письменное заявление подано, представлены все документы, то через месяц он обязан заключить договор. Для подстраховки лучше сделать аудио- или видеозапись, чтобы в случае отказа можно было пожаловаться в РСА или Центробанк.

Есть и другой способ, напоминает издание, если «автогражданку» навязывают с допами, не спорить и застраховаться вместе с ними, а потом воспользоваться «периодом охлаждения», который позволяет отказаться от ненужных допуслуг в течение 10 рабочих дней, оставив при этом действующий полис ОСАГО.

В связи с такой ситуацией байкерам советуют заняться оформлением полиса хотя бы за месяц до того, как они соберутся сесть за руль мотоцикла. И напоминают, что при заключении договора ОСАГО страховщик вправе потребовать предоставления транспортного средства на осмотр, это закону не противоречит.

Можно также попробовать заключить договор и в электронном виде, зарегистрировав на сайте страховщика личный кабинет и заполнив заявление о заключении договора. Если и это не получится по каким-то причинам, можно заключить договор на площадке РСА, воспользовавшись системой «Е-Гарант». Правда, в этом случае страховая компания, с которой предложат заключить договор, определяется по номеру паспорта транспортного средства методом случайной выборки.

По самым скромным прикидкам, около 3 млн автомобилистов ездят вообще без полиса ОСАГО, а сколько таких среди мотоциклистов, наверно, вообще невозможно определить.

Если в результате ДТП пострадала уже поврежденная деталь, вправе ли владелец рассчитывать на компенсацию? В этом разбирался наш автор.



Фото: ТАСС