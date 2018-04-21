Пешеходов-нарушителей будут наказывать обливанием

Власти Китая, похоже, решили всерьез взяться за пешеходов, переходящих дорогу на красный свет либо в неположенном месте. В городе Дайе провинции Хубэй заработала экспериментальная система полива нарушителей.

На этой неделе «За рулем» рассказывал о том, что в Пекине и Шанхае заработали камеры, способные распознавать лица нарушающих ПДД пешеходов. Изображения с них транслируются на установленные в людных местах большие «позорные» экраны, а нарушители автоматически получают штрафы через социальные сети.

Власти города Дайе придумали еще более эффективную, по их мнению, систему борьбы с нетерпеливыми пешеходами. За 1,3 млн юаней (это примерно 12,7 млн рублей) они снабдили самые оживленные перекрестки и улицы столбиками, в которые вмонтированы датчики движения и подающие воду форсунки. Любого, кто пытается перейти дорогу на красный свет, тут же окатывает струя воды, а через громкоговоритель проигрывается голосовая запись: «Пожалуйста, не пересекайте дорогу, это опасно». Температура воды в системе составляет 26 градусов Цельсия, так что риск схватить простуду минимальный.

Китайские граждане уже активно обсуждают нововведение в социальных сетях, их мнения приводит газета South China Morning Post. Одни считают, что система не остановит пешеходов, а наоборот — спровоцирует их на нарушения. Мол, это же кайф охладиться в знойный день водичкой, можно даже при желании принять полноценный душ, захватив с собой мыло и мочалку. Другие обвиняют власти в разбазаривании казенных денег и пустое расходование воды и электричества. Третьи опасаются за здоровье пожилых пешеходов, которые могут просто не сориентироваться, испугаться душа или даже поскользнуться и упасть на мокрой разметке.

А вы что думаете, дорогие читатели, стоит ли России позаимствовать передовой китайский опыт борьбы с нерадивыми пешеходами?

На этой неделе в России школьница из Красноярска предложила ГИБДД новый дорожный знак, который будет предупреждать пешеходов о необходимости снять наушники и убрать мобильный телефон, перед тем как выйти на проезжую часть.

В феврале тульская Госавтоинспекция предложила раздавать пешеходам светящиеся пакеты, чтобы сделать их более заметными для водителей в темное время суток.

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