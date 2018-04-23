Защитники потребителей попросили увеличить штраф для водителей. Кажется, это ненормально

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой значительно увеличить штраф за нарушение правил парковки на проезжей части.

Общественники руководствуются благой целью: дескать, количество «пробок» (в письме на имя премьер-министра это слово закавычено) можно сократить, если заставить водителей, попавших в мелкие аварии, немедленно освобождать проезжую часть, чтобы не создавать помех для движения других транспортных средств.

По мнению председателя союза Павла Шапкина, нынешние ПДД имеют противоречие: в п. 2.5 говорится о необходимости остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и не трогать предметы, относящиеся к ДТП. А в п. 2.6.1 сказано, что если ущерб причинен только имуществу, водитель должен освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортных средств с привязкой к инфраструктуре. Далее можно оформить ДТП по европротоколу, на ближайшем посту ДПС или просто разъехаться. Правда, в ПДД прописана возможность покинуть место аварии, а никак не обязанность его участников делать это.

«Кроме того, страховые компании часто отказывают в выплате страховки или проведении ремонтных работ владельцам транспортных средств, если ДТП не оформлено сотрудником полиции, либо на место ДТП не прибыл сотрудник страховой компании», — пишет Павел Шапкин.

Он просит у Дмитрия Медведева «исключить двусмысленность толкования положений Правил дорожного движения, причем перед этим напоминает премьер-министру о том, что утверждение Правил дорожного движения не находится в компетенции правительства. Значительно увеличить штраф по ст. 12.19 ч. 4 (остановка и стоянка на проезжей части, создавшие помеху другому транспорту, остановка в туннеле) и 6 (то же, но для Москвы и Санкт-Петербурга).

Также Павел Шапкин требует поручить Росстрахнадзору провести проверку страховых компаний на предмет соблюдения ими требований об оформлении документов о ДТП без участия полиции. Спешим сообщить главе Национального союза защиты прав потребителей, что Росстрахнадзор был ликвидирован в 2011 году.

Реакция правительства на обращение союза пока неизвестна.

ГИБДД опубликовала подробную блок-схему оформления ДТП по европротоколу.

В МВД считают правильным распространить процедуру европротокола на ДТП без пострадавших с любым количеством транспортных средств.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС