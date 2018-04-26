ОСАГО снова в интернете: ситуация с электронными полисами пришла в норму

После того как со сбоями в продажах электронных полисов «автогражданки» пообещал разобраться Центробанк, ситуация внезапно нормализовалась.

Фактически покупка электронных полисов была невозможной только один день: в понедельник Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с заявлением, что блокировки Роскомнадзора привели к параличу продаж е-ОСАГО. Регулятор рынка Центробанк даже пообещал вмешаться в ситуацию, если она не наладится.

Кризис был связан с тем, что Роскомнадзор, который вторую неделю пытается заблокировать работу мессенджера Telegram в России, внес в список запрещенных IP-адресов сервис защиты от спама Google reCAPTCHA. В итоге система Е-агент, через которую осуществляются продажи е-ОСАГО, стала недоступной: автовладельцы, покупающие полисы через интернет, не могли подтвердить, что они живые люди, а не бот.

Однако уже к середине вчерашнего дня ситуация начала нормализовываться. Примерно с 15:00 система Е-агент работала без сбоев. Как заявил газете «Коммерсантъ» президент РСА Игорь Юргенс, популярность электронной «автогражданки» даже выросла.

Через систему Е-Гарант было продано более 8,6 тыс. полисов, страховые компании через свои сайты продали еще 60,2 тыс. электронных полисов, что даже больше, чем в среднем за день (обычно в сутки продается около 50 тыс. полисов е-ОСАГО).

В Роскомнадзоре же заявили, что недоступность сервиса reCAPTCHA связана с поспешностью операторов связи, которые слишком рьяно и оперативно начали выполнять указания регулятора.

В РСА подсчитали, что в России без полисов ОСАГО ездит около трех миллионов водителей.

Страховщики хотят усложнить покупку е-ОСАГО и ввести трехдневный мораторий на вступление полиса в силу.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС