«Кортежа» не будет. И кортежа тоже

Стали известны новые подробности об инаугурации президента России Владимира Путина. Отечественный лимузин для первого лица государства 7 мая могут не показать.

Впервые за всю историю церемония инаугурации президента России может обойтись без проезда его кортежа по московским улицам. Напомним, ранее появилась информация о том, что лимузин первого лица государства из проекта «Кортеж» не появится на публике 7 мая, именно в этот день и состоится инаугурация Владимира Путина.

Впрочем, все еще может измениться: оказывается, сценарий инаугурации до сих пор не утвержден.

«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — сообщил источник РИА Новости, знакомый с организацией самой церемонии.

Не исключено, что Владимир Путин пересядет с Mercedes-Benz Pullman на отечественный лимузин «в рабочем порядке». В случае же отсутствия проезда кортежа будут довольны москвичи, которые и так устали от вечных пробок, а в прошлом году ради проезда кортежа на инаугурацию было перекрыто множество дорог. Давайте вспомним, как это было шесть лет назад:

Широкой публике гражданские автомобили проекта «Кортеж» могут показать в конце августа на Московском автосалоне.

Проект «Кортеж» включает в себя не только семейство представительских автомобилей с разными типами кузовов, но и тяжелый мотоцикл, разработанный концерном «Калашников».

Фото: НАМИ

Видео: YouTube