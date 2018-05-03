Решение для нетерпеливых: автомобиль со встроенным мотоциклом

Патентную заявку на мультимодульный автомобиль подала компания Форд.

Проблема с парковками в мегаполисах становится все острее. Да и пробки порой не позволяют вовремя добраться на автомобиле к месту назначения. Компания Форд предложила оригинальное решение — автомобиль со встроенным электрическим мотоциклом. Доезжаете до перехватывающей парковки на окраине, «отстегиваете» электромотоцикл, пересаживаетесь на него и, минуя пробки, шпарите в пункт назначения.

Заявка на патент появилась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. В описании говорится, что есть возможность как разъединить транспортные средства, так и зафиксировать мотоцикл, который встроен между водительским и пассажирским сиденьями. На картинке видно, что часть приборной панели у транспортных средств общая.

Из описания неясно, будет ли проект такой транспортной «двойки» вообще когда-либо воплощен в жизнь, но подобное решение кажется по меньшей мере любопытным.

Фото: uspto.gov

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