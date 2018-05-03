Обновленная Лада 4×4 дебютирует на Московском автосалоне

В Сеть просочилась информация о том, что тольяттинский внедорожник, который в народе по старинке называют Нивой, вскоре получит обновленную внешность. Неужели приладили икс-фейс?

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Главной премьерой АВТОВАЗа на ближайшем Московском автосалоне (откроется для прессы 29 августа) станет обновленное семейство бюджетных автомобилей Granta, в которое вольются хэтчбек, универсал и кросс-универсал Калина. Также на выставке покажут кросс-версию хэтчбека XRAY. В августе отпразднует дебют и обновленная в очередной раз Лада 4×4 — об этом свидетельствует слайд с фирменной презентации, опубликованный в группе RCI News социальной сети ВКонтакте.

О характере изменений, которым подверглась Лада 4×4, можно пока только догадываться, но судя по тому, что в презентации фигурирует слово facelift, они будут носить преимущественно визуальный характер. Вряд ли, конечно, старушке Ниве приладят икс-фейс в духе Весты, но его какую-либо умеренную интерпретацию, которая не нарушит гармонии классического образа, вполне можно ожидать. А вот интерьер может измениться довольно серьезно, чтобы водителю и пассажирам стало более комфортно.

Что до полностью новой Лады 4×4, то ее будущее по-прежнему под вопросом, — после январского официального заявления АВТОВАЗа по этому проекту новых сведений о нем не поступало.

Фото: АВТОВАЗ, vk.com/rcinews

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Отзывы о LADA 4x4 (14)

LADA 2001 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Нивовод — это образ жизни и диагноз! Пока альтернативы такому массовому проходимцу у нас в стране нет.

Недостатки:

Они есть, но к ним или привыкаешь, или, как настоящий мужик, всегда в силах устранить. Основные: слабоватый мотор, отсутствие межколёсных блокировок в базе, ломается печка.

Комментарий:

Купил неновую, 2-й машиной к паркетнику (11 лет на иномарках). Все меня отговаривали, говорили, что придётся постоянно ремонтировать. А на самом деле оказалось, катастрофически ничего в отечественном авто не ломается. Во всяком случае, не больше чем в других. Езжу в основном на охоту, по полям, л...

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