Обновленная Лада 4×4 дебютирует на Московском автосалоне

В Сеть просочилась информация о том, что тольяттинский внедорожник, который в народе по старинке называют Нивой, вскоре получит обновленную внешность. Неужели приладили икс-фейс?

Главной премьерой АВТОВАЗа на ближайшем Московском автосалоне (откроется для прессы 29 августа) станет обновленное семейство бюджетных автомобилей Granta, в которое вольются хэтчбек, универсал и кросс-универсал Калина. Также на выставке покажут кросс-версию хэтчбека XRAY. В августе отпразднует дебют и обновленная в очередной раз Лада 4×4 — об этом свидетельствует слайд с фирменной презентации, опубликованный в группе RCI News социальной сети ВКонтакте.

О характере изменений, которым подверглась Лада 4×4, можно пока только догадываться, но судя по тому, что в презентации фигурирует слово facelift, они будут носить преимущественно визуальный характер. Вряд ли, конечно, старушке Ниве приладят икс-фейс в духе Весты, но его какую-либо умеренную интерпретацию, которая не нарушит гармонии классического образа, вполне можно ожидать. А вот интерьер может измениться довольно серьезно, чтобы водителю и пассажирам стало более комфортно.

Что до полностью новой Лады 4×4, то ее будущее по-прежнему под вопросом, — после январского официального заявления АВТОВАЗа по этому проекту новых сведений о нем не поступало.

С начала апреля для Лады 4×4 на регулярной основе предлагается камуфляжная окраска.

Осенью прошлого года Лада 4×4 получила версию для тяжелого бездорожья.

Фото: АВТОВАЗ, vk.com/rcinews