И слепой прозреет! В автомобиле появится интеллектуальное окно для незрячих пассажиров

Порой во время поездки на автомобиле взорам пассажиров открывается изумительной красоты природа, но, увы, ощутить это незрячим или слабовидящим людям невозможно. В компании Форд решили ликвидировать этот пробел и придумали Feel The View — тактильное окно, с помощью которого можно если не видеть, то ощущать пробегающие пейзажи с помощью прикосновения.

Все это продемонстрировано на видео, тут лучше и не скажешь. Таким образом незрячие пассажиры смогут ощутить пробегающую перед глазами картинку — от речек и озер до лесов и горных хребтов.

Feel The View делает снимки, которые превращаются в высококонтрастные монохромные изображения. Затем они воспроизводятся на стекле, благодаря встроенным светодиодам. Прикоснувшись к изображению, человек чувствует вибрацию с различным диапазоном интенсивности, что дает возможность пассажирам построить в своем воображении пейзаж.

Feel The View был задуман и разработан командой Ford в Италии и GTB Roma в сотрудничестве с Aedo — местным стартапом, специализирующимся на устройствах для слабовидящих. Пресс-секретарь Ford Italy Марко Але Саффи отмечает, что компания стремится всеми способами улучшить жизнь людей, и это изобретение стало прекрасной возможностью помочь слепым пассажирам насладиться поездкой и превратить автомобильные путешествия в поистине незабываемые.

Это решение компании Форд предназначено для тех, кто ценит свое время: автомобиль со встроенным мотоциклом поможет добраться до перехватывающей парковки, а после продолжить путешествие с ветерком до пункта назначения.

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Фото, видео: Ford