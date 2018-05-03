Приставы против пьяных водителей: служба отчиталась о доходах

Федеральная служба судебных приставов рассказала о том, сколько средств взыскано с пьяных водителей за первые три месяца.

Вождение в нетрезвом виде — не самое распространенное нарушение, но и штраф полагается за него крупный. Судебные приставы отчитались о работе в январе-марте этого года по данным нарушителям. За первые три месяца службой взыскано 1,5 миллиарда рублей по «пьяным» статьям Административного кодекса.

Речь идет не только о пьяных за рулем, но и за передачу управления транспортными средствами нетрезвым людям, а также за отказ от медицинского освидетельствования. Всего же с водителей было собрано 3 млрд рублей по 3,8 миллионам постановлений ГИБДД.

За вождение в пьяном виде полагается не только лишение водительских прав, но и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что водители составляют большую часть должников: в прошлом году на их долю пришлось почти 40%, а это почти 34 млн возбужденных дел на сумму более 28 млрд рублей.

Недавно статистику по 12-й главе КоАП опубликовал судебный департамент Верховного суда России.

В этом году во втором чтении собираются рассмотреть законопроект, согласно которому водителям, попавшимся нетрезвыми за рулем, автомобили со штрафстоянок будут отдавать только после уплаты залога в 30 тыс. рублей. Этот залог потом пойдет в уплату штрафа. Если через суд удастся доказать, что водитель был трезв — деньги ему вернут. Это упростит работу судебных приставов, так как собираемость таких штрафов сейчас крайне низкая.

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