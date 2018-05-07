Как победить пробки? Чиновники нашли новое решение

До конца года в России планируют принять предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Дорожная разметка». Документ позволит сужать полосы на проезжей части и делать жирнее разметку на поворотах. Изменения призваны увеличить пропускную способность трасс и снизить аварийность.

Предварительный национальный стандарт позволит сужать полосы на проезжей части: на нескоростных дорогах в населенных пунктах их рекомендованная ширина составит 3–3,25 м, а на скоростных (за пределами населенных пунктов) — до 3,25–3,5 м. Об этом «Известиям» рассказал глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. В соответствии с действующими ГОСТами сегодня, в основном, полосы на дорогах имеют ширину 3,75 м.

В Москве эксперимент по сужению полос проводят уже несколько лет, причем полосы сузили не только на небольших улицах, но и на нескольких вылетных магистралях. Утверждается, что благодаря этому пропускная способность в ряде мест выросла до 50%. Теперь, как водится, столичный опыт планируется распространить на регионы.

В России решили взять за основу стандарты Скандинавии, где полосы имеют как раз предложенную в ПНСТ ширину. Александр Шумский считает, что широкие полосы это даже вредно, так как дают возможность автомобилистам обгонять друг друга в рамках одной полосы, а это создает аварийные ситуации.

Второе нововведение, предусмотренное новым предварительным стандартом: на поворотах разметку разрешат делать в три раза «жирнее», чем сейчас. То есть вместо существующей нормы в 20 см ПНСТ рекомендует 40–60 см. Применять такую разметку будут в местах сложного ориентирования, например на перекрестках, где есть трамвайные пути.

В Минтрансе и Росстандарте пока документ не видели, но по мере его поступления готовы рассмотреть нововведения. Эксперты говорят, что, прежде чем сужать полосы, нужно просчитать, будет ли комфортно от этого всем участникам дорожного движения, в том числе водителям джипов и грузовиков. Не сузит ли это для них радиус поворота и разворота и не придется ли им, совершая подобные маневры, делать это не из крайних полос, как предусмотрено правилами. Что касается жирных линий, обозначающих повороты, они вряд ли помогут повысить безопасность дорожного движения, важнее использовать более стойкий состав дорожной краски, которая хорошо держится на асфальте, и оперативно восстанавливать стертые участки.

Что толку вводить новый стандарт, если во многих населенных пунктах разметка на дорогах вообще отсутствует? Блеклая и недолговечная, она сходит каждую весну вместе с асфальтом.



С 28 апреля на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка «вафельница».

Фото: АГН «Москва»