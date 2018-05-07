Стритрейсерша Багдасарян подала в суд на ГИБДД

Отчаянное желание Мары Багдасарян вернуться за руль законным способом довело ее до судебного иска к столичной Госавтоинспекции.

Еще в прошлом году скандально известная стритрейсерша демонстрировала медсправку, в которой врачебная комиссия признала ее годной к управлению транспортными средствами. Напомним, что суд бессрочно приостановил действие прав Багдасарян по требованию прокуратуры, так как, согласно материалам дела, она страдает эпилепсией.

Багдасарян подала иск в тот же Дорогомиловский суд Москвы, который и лишил ее права садиться за руль.

В иске она просит признать «незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения», — заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Багдасарян обращалась и к Владимиру Путину и даже угрожала ГИБДД. Но пока она остается без прав, столичная ГИБДД пресекает любые ее попытки сесть за руль, буквально по пятам следуя за стритрейсершей и выписывая ей штраф за управление транспортным средством лицом без водительского удостоверения.

В июле прошлого года скандально известная гонщица задерживалась полицейскими за вождение автомобиля, не имея на то права.

Во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Багдасарян эпилепсия и ей нельзя водить автомобиль. Свидетелем выступил инспектор ГИБДД, который однажды остановил девушку на дороге и стал выяснять, почему у нее столько неоплаченных штрафов. В это время у нее случился припадок, и инспектору пришлось вызвать скорую помощь. Врачи подтвердили факт припадка.

Багдасарян стала известна после нашумевшей истории о гонках на Гелендвагене. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил. За неоплаченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток.

Фото: АГН «Москва»