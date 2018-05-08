Дешевый кроссовер Volkswagen для России: первые подробности

В марте Volkswagen показал два концепта кроссоверов. Один из них переродится в машину исключительно для китайского рынка, а вот второй будут собирать и у нас.

Volkswagen Powerful Family SUV

Речь идет о концептах Volkswagen Powerful Family SUV и Advanced Mid-Size SUV, которые были представлены одновременно с премьерой серийного Volkswagen Touareg третьего поколения. Уже тогда представители марки не скрывали, что обе модели в скором будущем станут серийными.

Изначально казалось, что и Powerful Family SUV, и Advanced Mid-Size SUV будут собирать как в Китае, так и в России. Но в Volkswagen решили, что более дорогой кроссовер, создающийся по мотивам Advanced Mid-Size SUV, составит внутреннюю конкуренцию с Volkswagen Tiguan, который уже продается и собирается в России.

Поэтому нам достался Volkswagen Tharu: именно так будет называться машина, сделанная по мотивам Powerfull Family SUV. Это не просто набор букв. Тхару — народность, населяющая территорию между границами Индии и Непала. Имя стало известно благодаря нашим китайским коллегам, которые сумели сделать шпионскую фотографию с названием модели.

На шпионской фотографии отлично видно имя кроссовера — Tharu

Задняя часть автомобиля один в один повторяет концепт, разве что исчезла хромированная псевдозащита нижней части автомобиля под задним бампером. Так что, вероятнее всего, и передняя часть машины будет близка к концепту.

Собственно, концептом Volkswagen Tharu можно назвать условно: машина построена на базе китайского варианта Skoda Karoq с растянутой на 50 мм колесной базой. У нас эта модель ни в китайском, ни в европейском вариантах не представлена и неизвестно, будет ли.

А вот сборку Volkswagen Tharu в течение ближайших нескольких лет развернут в России: либо в Калуге, либо на площадке в Нижнем Новгороде, где он вполне может занять место почившего в бозе Skoda Yeti, так как объемы сборки большого Skoda Kodiaq невелики.

Кроссовер построен на модульной платформе MQB и расположится ниже VW Tiguan. Впрочем, ожидать цен, сопоставимых с Hyundai Creta или Renault Duster, не стоит: немцы хоть и позиционируют новую модель в качестве бюджетной, все же дорожат своим именем.

На китайском рынке кроссовер будет оснащаться 1,2- и 1,4-литровыми турбомоторами мощностью 116 и 150 л.с. Но не исключено, что в России машину предложат с 1,6-литровым атмосферником, ведь немцы локализовали его производство в Калуге. В качестве трансмиссий будут предлагаться 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями.

Свой кроссовер для России и Китая также готовит Renault.

Skoda тоже готовит атаку в сегменте кроссоверов. В следующем году она представит еще одну модель.

Фото: Autohome.com.cn