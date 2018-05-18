Новая Lada 4x4: официальные подробности

Становится все понятнее, что российский внедорожник «пересядет» на платформу Renault-Nissan. Этого не исключают и на АВТОВАЗе, хотя говорят об этом нехотя и вскользь.

О том, что Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS, рассказал президент компании Николя Мор, чьи слова приводит агентство ТАСС. Он заверил, что выдающиеся внедорожные качества автомобиль при этом сохранит.Над преемником существующей модели работают уже давно, и чаша весов склоняется к тому, чтобы не разрабатывать свою, а использовать общую платформу альянса Renault-Nissan. Летом 2018 года компания Renault завершит работы по технико-экономическому обоснованию адаптации глобальной платформы альянса (Renault-Nissan-Mitsubishi) CMFB-LS для автомобиля Lada 4х4 до вехи Concept Freeze (замораживание концепции).

Николя Мор отметил, что сейчас на АВТОВАЗе прорабатывают возможные изменения, которые могут потребоваться для адаптации платформы альянса, если все же будет принято решение использовать ее для создания новой Лады 4x4.

При этом ставится следующая задача: у нового внедорожника должен быть «глобальный потенциал», то есть создатели учитывают, что это должен быть высококонкурентный автомобиль, который был бы востребован не только в России, но и на экспортных рынках. Уже много лет отечественный внедорожник пользуется большим спросом в России. По данным АЕБ, в 2017 году он разошелся тиражом более 29 тыс. штук, а за январь-апрель 2018 года было продано 10 220 экземпляров.

О платформе CMF-B мы неоднократно рассказывали. Она легла в основу нового поколения Renault/Dacia Duster, а также новых Renault Kadjar, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Общая платформа позволяет унифицировать, а значит, существенно удешевить производство новых моделей, при этом она состоит из различных модулей — моторный отсек, передний кокпит, передняя часть днища, задняя часть днища, интерьер, электрика и т. д. При построении нового автомобиля задача инженеров — выбрать нужные компоненты из этого «набора кубиков».

Определенные сложности вызывает и облик нового поколения Лады 4x4. Ранее главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин рассказал, что автомобиль следует осовременить, встроить в него «новую ДНК» , так как предыдущий внешний вид модели разрабатывался 40 лет назад, но при этом внедорожник должен остаться узнаваемым.

Фото: АВТОВАЗ