Болельщики отметили победу сборной России ездой на тазу

Это не то, о чем вы подумали, — не Лада! Футбольные фанаты от радости оседлали самый настоящий таз и с грохотом, искрами и скрежетом выкатились на нем на дорогу.

Прошлой ночью на улицах российских городов было неспокойно: футбольные болельщики громко отмечали сенсационную победу сборной России над сборной Испании в ЧМ-2018. Соцсети и СМИ пестрят подборками эксцентричных проявлений радости болельщиков, но автомобильных среди них не так много — в основном это дежурные гудки и флаги из окон. Зато большие оригиналы нашлись в Красноярске. Через полчаса после серии напряженных пенальти молодые люди выкатились на улицу Железнодорожников на легковушке с привязанным на веревке тазом. В нем во время поездки сидел и улюлюкал мужчина, а в самой машине, высунувшись почти целиком из окна, ехала девушка. Таз издавал страшный скрежет и грохот, из-под него вырывался сноп искр, но всем было весело! Победный трип снял на мобильный телефон очевидец.

Между тем поездка на тазу за машиной может быть смертельно опасной. Прошлой зимой в Когалыме погиб юноша, катавшийся на привязанной к машине «ватрушке».

О том, как прошлой ночью в связи с празднованием победы сборной России резко вырос спрос на услуги такси, можно прочитать здесь.

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото: скриншот из мультфильма «Ну, погоди!»

Видео: YouTube