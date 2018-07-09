Hyundai вряд ли может пожаловаться на низкий спрос на кроссовер Creta: продажи этой модели только растут. Несмотря на это, корейцы постоянно вносят какие-то изменения и представляют спецсерии модели.

Новый вариант Hyundai Creta Limited Edition будет выпущен тиражом всего 1800 экземпляров. Спецверсия доступна в переднеприводном исполнении с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач.

В базовое оснащение кроссовера входят опции, ранее доступные только для топовых версий. Это 17-дюймовые легкосплавные колеса (и 16-дюймовая запаска) мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, камерой заднего вида с динамической разметкой и навигацией с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, хромированная радиаторная решетка, серебристые накладки на бамперы. На всех автомобилях, естественно, имеются шильдики с названием серии «Limited Edition».

В оснащение кроссовера в версии Limited Edition входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, дневные ходовые огни, электроусилитель руля, зеркала с электроприводом и обогревом, сиденья, обшитые тканью, мультируль, система мониторинга давления в шинах.

Стоит такой кроссовер 1 113 900 рублей, что на 131 тыс. рублей больше, чем цена самой доступной версии (Active) с аналогичным силовым агрегатом, приводом и автоматом. Доплатить 2 тысячи рублей можно за обогрев руля, а окраска металлик/перламутр обойдется еще в 6 тысяч рублей.

Продажи кроссовера начнутся завтра, 10 июля, и продлятся до 30 сентября.

Hyundai Creta возглавляет рейтинг популярности среди новых автомобилей сегмента SUV на российском рынке.

Весной Hyundai Creta обзавелась спецверсией, подготовленной к чемпионату мира по футболу.

Фото: Hyundai