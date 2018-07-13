Куда ездят болельщики на такси. Вы будете удивлены!

Результат удивил даже самих аналитиков сервиса такси Ситимобил, изучивших статистику. Самым популярным местом для поездок во время чемпионата мира в дни матчей в Москве стал Парк Горького — туда направлялись 6% пассажиров. На втором месте у москвичей и гостей столицы ТРЦ «Океания» (4%), на третьем — ресторан «Валенок» и ночные клубы на набережной у Кутузовского проспекта (по 3%). По 2% от всех поездок за последний месяц набрали деловой центр «Москва-Сити», «Стрелка», Rolling Stone, Gipsy, Shakti Terrace, ТРЦ «Времена Года», сад «Эрмитаж», а также Никольская улица. Все думали, что лидировать будет именно она как неофициальный символ ЧМ-2018, но оказалось, что Парк Горького гораздо привлекательнее для туристов и москвичей. Аналитики считают, что не все москвичи захотели менять свои привычки в дни матчей и к болельщикам добавились неболельщики, для которых Парк Горького по прежнему самое популярное место прогулок и отдыха.\
Благодаря Чемпионату мира число заказов такси увеличилось на 61%, наплыв футбольных фанатов начал нарастать 10–12 июня, а пик пришелся на 24 июня. Число заказов такси из аэропортов в этот день выросло на 65%, а с вокзалов — на 80%. Самыми популярными у болельщиков стали Киевский и Курский вокзалы, рост количества заказов на эти транспортные узлы составил 21% и 17% соответственно. Что касается аэропортов, то 35% всех заказов пришлось на Шереметьево, 33% — на Домодедово и 30% — на Внуково.
- Победа России в матче с Испанией мгновенно отразилась на заказах такси — в ночь перед рабочей неделей их количество выросло в 4,5 раза по сравнению с обычной загрузкой в это время.
- Недавно Верховный суд защитил права пассажиров, пользующихся услугами агрегаторов, и постановил, что они ответственны за вред, нанесенный клиенту, если это произошло во время перевозки.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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