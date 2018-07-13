Куда ездят болельщики на такси. Вы будете удивлены!

Специалисты одного из столичных сервисов такси исследовали излюбленные маршруты болельщиков ЧМ-2018. Все мы знаем про необычайную популярность у иностранцев Никольской улицы, где любят праздновать победы своих сборных футбольные фанаты. Но вовсе не она стала лидером рейтинга.

Результат удивил даже самих аналитиков сервиса такси Ситимобил, изучивших статистику. Самым популярным местом для поездок во время чемпионата мира в дни матчей в Москве стал Парк Горького — туда направлялись 6% пассажиров. На втором месте у москвичей и гостей столицы ТРЦ «Океания» (4%), на третьем — ресторан «Валенок» и ночные клубы на набережной у Кутузовского проспекта (по 3%). По 2% от всех поездок за последний месяц набрали деловой центр «Москва-Сити», «Стрелка», Rolling Stone, Gipsy, Shakti Terrace, ТРЦ «Времена Года», сад «Эрмитаж», а также Никольская улица. Все думали, что лидировать будет именно она как неофициальный символ ЧМ-2018, но оказалось, что Парк Горького гораздо привлекательнее для туристов и москвичей. Аналитики считают, что не все москвичи захотели менять свои привычки в дни матчей и к болельщикам добавились неболельщики, для которых Парк Горького по прежнему самое популярное место прогулок и отдыха.\

Благодаря Чемпионату мира число заказов такси увеличилось на 61%, наплыв футбольных фанатов начал нарастать 10–12 июня, а пик пришелся на 24 июня. Число заказов такси из аэропортов в этот день выросло на 65%, а с вокзалов — на 80%. Самыми популярными у болельщиков стали Киевский и Курский вокзалы, рост количества заказов на эти транспортные узлы составил 21% и 17% соответственно. Что касается аэропортов, то 35% всех заказов пришлось на Шереметьево, 33% — на Домодедово и 30% — на Внуково.

Победа России в матче с Испанией мгновенно отразилась на заказах такси — в ночь перед рабочей неделей их количество выросло в 4,5 раза по сравнению с обычной загрузкой в это время.

Недавно Верховный суд защитил права пассажиров, пользующихся услугами агрегаторов, и постановил, что они ответственны за вред, нанесенный клиенту, если это произошло во время перевозки.



Фото: Александр Щербак/ТАСС