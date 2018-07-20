ЗР выяснил, нужен ли ручник на машине с автоматом

Эксперты «За рулем» провели необычный тест и выяснили, что большинство автомобилей никак не предупреждают водителя о том, что тот забыл поставить машину на стояночный тормоз или перевести коробку передач в парковочный режим.

Для «опытов» были взяты автомобили с механической и автоматической трансмиссиями, вариатором и преселективной коробкой передач. И в ходе теста выяснилось, что все они представляют угрозу для невнимательных и забывчивых водителей.

В экспертном «натурном» испытании приняли участие Kia Rio X-line (классический гидротрансформаторный автомат), Ford Focus (преселективная роботизированная коробка), Lada Vesta (классический робот), Nissan X-Trail с вариатором и Volkswagen Caddy с механической коробкой передач. Все автомобили ставились под уклон, после чего наши эксперты притворялись забывчивыми водителями.

Полученные результаты привели к шоку: опасность скатывания есть даже у машин с механической коробкой передач, водитель которой предварительно «воткнул» передачу, не говоря уж о двухпедальных автомобилях. После такого теста у экспертов осталась масса вопросов как к автопроизводителям, так и к методике сертификации, которой подвергается каждая модель, прежде чем попасть на рынок.

Все подробности в июльском номере журнала «За рулем».