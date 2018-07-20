ЗР выяснил, нужен ли ручник на машине с автоматом

Для «опытов» были взяты автомобили с механической и автоматической трансмиссиями, вариатором и преселективной коробкой передач. И в ходе теста выяснилось, что все они представляют угрозу для невнимательных и забывчивых водителей.
В экспертном «натурном» испытании приняли участие Kia Rio X-line (классический гидротрансформаторный автомат), Ford Focus (преселективная роботизированная коробка), Lada Vesta (классический робот), Nissan X-Trail с вариатором и Volkswagen Caddy с механической коробкой передач. Все автомобили ставились под уклон, после чего наши эксперты притворялись забывчивыми водителями.
Полученные результаты привели к шоку: опасность скатывания есть даже у машин с механической коробкой передач, водитель которой предварительно «воткнул» передачу, не говоря уж о двухпедальных автомобилях. После такого теста у экспертов осталась масса вопросов как к автопроизводителям, так и к методике сертификации, которой подвергается каждая модель, прежде чем попасть на рынок.
Все подробности в июльском номере журнала «За рулем».
- Именно такая забывчивость, по версии концерна Fiat Chrysler Automobiles, привела к смерти актера Антона Ельчина.
- В парке «За рулем» есть автомобиль с автоматом, который позволяет вынуть ключ, даже если селектор автомата находится в «драйве»!
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