Lamborghini Aventador за 500 тысяч рублей? И такое возможно!

Один из жителей Бразилии так мечтал об итальянском суперкаре, что превратил в него микролитражку Fiat Uno.

Житель бразильского Рондополиса Эдимар Соуза Гуларт, как и большинство жителей этой латиноамериканской страны, не может позволить себе купить суперкар. Но мечты о Lamborghini Aventador, видимо, не оставляли его ни на секунду. Иначе никак не объяснить тот факт, что он решил сам его построить.

В свои 28 лет мужчина работает механиком в одном из автосервисов. Ему подвернулся 16-летний Fiat Uno, который он приобрел за 31 тысячу реалов, что составляет чуть больше 500 тысяч рублей. Потратив почти два года на разработку и изготовление обвеса, на выходе он получил «копию» итальянского суперкара. Правда, если не обратить внимание на шильдик Lamborghini спереди и надпись AVENTADOR сзади, то сходство между двумя машинами вряд ли найдет даже человек с очень богатой фантазией.

Слева донор — трехдверный хэтчбек Fiat Uno, справа — что из него можно сделать при наличии смекалки

Но технически Fiat Uno остался самим собой: под капотом у машины 1,1-литровый бензиновый двигатель мощностью всего 58 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется (вернее, разгонялась новой) за 15 секунд. Максимальная скорость — 151 км/ч. Впрочем, Эдимар говорит, что ему достаточно того, что окружающие сворачивают шеи, провожая взглядами «суперкар».

А в Китае сделали Bugatti Veyron с двигателем мощностью всего 3,35 л.с. Зато это электромобиль!

На Bugatti китайцы не остановились: там изготовили копию Mercedes-Benz G-класса. И тоже электрическую.

Фото: IOL News