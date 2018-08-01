МАЗ решил выпускать китайского конкурента ГАЗели NEXT

Минский автозавод решил выйти в сегмент легких коммерческих автомобилей и наладить производство фургонов и микроавтобусов.

Белорусы не стали тратиться на собственные разработки и заключили соглашение с китайской JAС Motors. На мощностях дочернего предприятия МАЗ, завода «Брестмаш» в Бресте, планируется наладить производство фургонов и микроавтобусов МАЗ-218 и МАЗ-3650, которые представляют собой перелицованные JAC Sunray.

Машины будут собирать из готовых машинокомплектов, которые поставит китайская сторона. Двигатель и для фургона, и для микроавтобуса предусмотрен один: 2,5-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Коробка передач — исключительно механическая.

JAC Sunray называют нелицензионной копией Mercedes-Benz Sprinter. Сами китайцы все обвинения отвергают, заявляя, что экстерьер был разработан в дизайн-студии компании в итальянском Турине, а интерьер — в японском центре JAC, который базируется в Токио.

Изначально МАЗ планирует продавать фургоны и микроавтобусы на внутреннем рынке. Однако ничто ему не помешает прийти и в Россию: обе модификации уже получили Одобрение типа транспортного средства.

Впрочем, цена у машины вряд ли будет конкурентоспособной. Некоторое время в Белоруссии продавали JAC Sunray с бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. Стоимость машины составляла почти 33 тысячи долларов (более 2 млн российских рублей).

По данным белорусских СМИ, МАЗ уже передал первый микроавтобус многодетной семье из Гродно.

В прошлом году Минский автозавод начал строительство завода во Вьетнаме. Но там будут выпускать тяжелые грузовики.

МАЗ также хотел участвовать в конкурсе на поставку электробусов в Москву.

Фото: JAC