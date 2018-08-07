Новая версия кроссовера Skoda Kodiaq: цены и комплектации

С сегодняшнего дня российские дилеры марки Шкода предложат покупателям еще одну версию кроссовера — Laurin & Klement. Эта, самая дорогая версия будет представлена с двумя вариантами двигателей.

Skoda объявила российские цены и старт продаж Кодиака в топовой комплектации Laurin & Klement. Новинку можно узнать по логотипу Laurin & Klement на передних крыльях и накладках порогов, полностью светодиодным фарам и чуть измененному дизайну переднего и заднего бамперов. У автомобиля легкосплавные 19-дюймовые диски оригинального дизайна цвета антрацит. В салоне — алюминиевые накладки на педали и обитые кожей сиденья с вышитым логотипом Laurin & Klement.

Автомобиль богато оснащен, среди прочего: сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, трехспицевое многофункциональное рулевое колесо с прогрессивным усилителем рулевого управления, зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и автоматическим затемнением и системой мониторинга, система кругового обзора Area-View 360°с четырьмя камерами, внутрисалонное зеркало с функцией автоматического затемнения, аудиосистема премиум-класса с 9 динамиками, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент парковки с прицепом. Мгновенно установить связь водителя с автомобилем поможет система Skoda Connect.

Данная версия предлагается с двумя моторами: 2.0 TSI (180 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.) и полным приводом. Оба агрегатируются коробкой передач DSG—7. За автомобиль с бензиновым мотором попросят от 2 834 000 рублей, с дизелем он обойдется от 2 790 000 рублей.

Справка

Лаурин и Клемент (нем. Laurin & Klement) — австро-венгерская, а потом чешская компания, предшественница современной Skoda Auto. Ее основали в конце 1895 года механик Вацлав Лаурин и книготорговец Вацлав Клемент в чешском городе Млада-Болеслав. Сначала компания выпускала велосипеды собственной конструкции, а потом приступила к разработке автомобилей.

Стало известно, что Skoda Kodiaq обзаведется купеобразным вариантом , хотя кузов при этом останется пятидверным.

Спортивный Skoda Kodiaq RS официально еще не представлен, но автомобиль уже есть и даже устанавливает рекорды. Впрочем, ждать осталось недолго — в сентябре на Парижском автосалоне покажут серийную версию заряженного кроссовера.







Фото: Skoda

